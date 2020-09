Høyre går opp. Eller ned.

Meningsmålinger er nyttige. Og forvirrende.

Dette var en veldig god uke for statsminister og Høyre-leder Erna Solberg. Eller en ganske skuffende uke. Hun fikk bekreftet at folk har tillit til hvordan hun leder landet gjennom pandemien. Eller hun fikk en beskjed om at folk har mistet tålmodigheten med henne.

Begge deler er nemlig sant. I alle fall hvis man skal tro på meningsmålinger.