I en video spilt inn på Instagram søndag sitter en synlig irritert Bjarne Brøndbo bak rattet i bilen sin og varsler opprør mot korona-restriksjonene som rammer musikkbransjen hardt.

«På grunn av at myndighetene har bestemt at vi ikke kan spille konserter i sommer, så skal DDE arrangere demonstrasjoner, en form for musikkdemonstrasjoner, så det kan hende at vi demonstrerer litt rundt i Norge i løpet av sommeren.»