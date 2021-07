Selvsagt er vi ikke ferdige med 22. juli | Trine Eilertsen

Det neste tiåret etter 22. juli kan bli ubehagelig, men bedre. Det skjer ikke av seg selv.

12 minutter siden

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Et par hundre meter fra arbeidsplassen min står Høyblokka som et stort sår med en litt skitten bandasje. Det synes aldri å hele. Ti år etter 22. juli står bygningen der, innpakket i plast, uten vinduer, som et ufrivillig monument over den verste dagen i nyere norsk historie.

Bygningen står der også som et monument over hvor lang tid det har tatt å enes om et grunnlag for å gå videre.

Det er ikke mulig å passere Høyblokka uten å tenke på det som skjedde her og på Utøya for ti år siden.

Det er vondt å tenke på det.

Det skal det være, selv om tiden forhåpentlig lindrer sorgen for dem som ble hardest rammet.

For Norge skal ikke bli ferdig med 22. juli. Partiene, forvaltningen, kommunene, politiet og vi i mediene må bruke terrorangrepet, bakgrunnen for det, og måten vi håndterte det på til læring og erkjennelser. Utgangspunktet kan ikke være selvtilfredshet, men at vi selvsagt kunne gjort mye annerledes.

Vi må jobbe videre med det så lenge vi må.

Og det er mye lenger enn ti år.

Noe går bedre nå

Debatten er åpnere og mer direkte nå enn den har vært før.

Utøya-overlevende, som Tonje Brenna, har endelig og heldigvis funnet det riktig å fortelle og dele tanker om tiden etterpå. Forskerne analyserer og skriver med utgangspunkt i mer materiale og et lengre tidsperspektiv. Det er mulig å si noe om hvilken fortelling 22. juli er blitt for oss som nasjon.

Det mest åpenbare – og litt overraskende – er at vi ikke har én, felles fortelling, som senteret for ekstremismeforskning, C-Rex, har slått fast.

Kanskje er det nettopp det som preger et nasjonalt traume. Fakta, at Anders Behring Breivik gjennomførte to terrorangrep som resulterte i 77 døde mennesker, åtte i regjeringskvartalet og 69 på Utøya, er ubestridt.

Men som med andre traumer vil skaden aldri riktig heles, uroen aldri legge seg, uten at det finnes en grunnleggende enighet om hva som skjedde forut for og etter selve katastrofen, eller terrorangrepet, i dette tilfellet.

Tonje Brenna oppdaget en ting da hun skulle fortelle historien om 22. juli: Detaljene måtte med.

Noe må ligge fast

Flere, særlig på høyresiden, mener at det ble tatt et skikkelig oppgjør med både gjerningsmannen og alt han sto for under rettssaken og årene etter 22. juli. Mange, særlig i AUF, opplevde at debatten om tankene bak angrepet aldri kom i gang.

Temaet levde, men selve samtalen stoppet litt opp i 2012, etter 22. juli-kommisjonen og rettssaken.

Det skorter på noen erkjennelser som må ligge fast. For alt kan ikke være oppe til diskusjon hele tiden, hvis Norge skal klare å bruke terroren til noe som helst nyttig fremover.

Terroren var et angrep på politikken til Ap og AUF

For det første kan det ikke herske noen som helst tvil om at Arbeiderpartiet og AUF var et mål for terrorangrepet 22. juli 2011.

Det var ikke fordi Ap tilfeldigvis satt i regjering da Breivik var klar med planen sin, eller at ingen andre ungdomspartier hadde sommerleir akkurat den uken. Angrepet var politisk motivert.

Det var AUF-erne som kjente på kroppen at det de står for kan utløse så mye hat at enkelte er villig til å drepe for det.

Det er de som må leve med vissheten om at det hatet ikke forsvant med rettsoppgjøret etter 22. juli-terroren. Det var der før, det er der nå. Det kan ingen ansvarlig politiker overse. AUF-erne har for lenge vært alene om jobben om å minne om dette.

Dette står ikke i motsats til at terroren også var et angrep på Norge og våre verdier. Det utløste frykt, sorg og uro langt utenfor Arbeiderpartiets rekker.

Men underspilles Aps særlige rolle som politisk mål, blir det vanskeligere å jobbe med den delen av oppgjøret som ikke kan tas i rettssalen. Det er den kontinuerlige kampen mot tankegodset til 22. juli-terroristen.

Det holder ikke med ett, endelig oppgjør

For det andre må ingen leve i den villfarelse at tankegodset som ble styrende 22. juli ble sperret inne med den dømte gjerningsmannen. Her i Aftenposten har vi vist frem noe av det i podkasten Noen å hate, som tar for seg Phillip Manshaus radikalisering. Og fem år etter angrepet kunne overlevende fra Utøya fortelle at de fremdeles mottar hatmeldinger.

Nyhetssnettstedet Filter har fortjenstfullt dekket de høyreekstreme miljøene i Norge tett i flere år, og har vist frem hvordan tanker deles og utvikles.

Levedyktigheten til tankegodset viser at det ikke er mulig å ta ett, endelig oppgjør med 22. juli. Oppgjøret må tas hver dag, på mange fronter, også i land som foreløpig ikke har opplevd høyreekstrem terror.

Den kampen blir ikke lettere. Men målet kan bli tydeligere hvis en tredje erkjennelse legges til grunn.

Hatet mot Arbeiderpartiet

Det særlige hatet mot Arbeiderpartiet har en lang historie og sammensatte grunner. Hatet er noe annet enn forståelig irritasjon og oppgitthet over årevis med maktarroganse, som ofte preger styringspartier.

Hatet vi her snakker om bunner i de mest klassiske konspirasjonsteoriene, der anklagene mot de styrende elitene er selve fundamentet.

Logikken er at eliten består av mennesker som søker makt ved å gi inntrykk av at de jobber for folks beste. Men egentlig jobber de på vegne av noen andre, gjerne andre eliter.

De færreste vil bekjenne seg til de drøyeste konspirasjonene – som at eliten i Ap har åpnet grensene for muslimer fordi de vil islamisere og utslette vestlig kultur.

Men det er påfallende hvor lett det er blitt å benytte et elitebegrep som er så sentralt i konspirasjonsteorier i gjengs politisk debatt. Det har rammet Ap hardest fordi de har styrt lengst. Partiet tillegges et særlig ansvar for mange av utviklingstrekkene i Norge.

Men flere partier merker det nå, det er bare å ta en titt i kommentarfeltet på Erna Solbergs Facebook-side. Det er blitt greit å slå fast at politikere med makt ikke vil vel, at de har som mål å undergrave samfunnet og verdier som vi kjenner dem.

Dette hatet går ut over vanlig og sunn politisk konflikt.

For Arbeiderpartiet og AUF ble hatet livsfarlig fordi konspirasjonene fikk leve og utvikle seg i et menneske uten normale sperrer mot handling. Eliten, i form av regjering og forvaltning, og den kommende eliten, i form av AUF, måtte “tas ut”.

Syke mennesker kan dele tanker med friske

Den fjerde erkjennelsen er at det ikke en motsetning mellom ekstremisme og psykiatri. I 2011 og 2012 brukte vi tid på å debattere om Breivik “bare” var gal eller om han var politisk ekstrem. Han ble dømt fordi han ble regnet som tilregnelig og dermed kunne ansvarliggjøres.

Men selv om Breivik hadde fått en diagnose som fritok ham for straffansvar, svekker ikke det alvoret i ideene han kjempet for. De ble jo ikke utviklet i hodet til en, enkelt mann. De er blitt utviklet over lang tid, på tvers av landegrenser, og de utvikles fremdeles.

De fleste av dem som diskuterer ideene og samfunnsforståelsen som ligger bak kommer ikke til å utøve fysisk vold.

Men flere skaper utrygghet ved å true og sjikanere, og gjerne delta i groteske ordvekslinger om “laverestående” mennesker, som muslimer, jøder og bevisste kvinner.

Oppgjøret med disse uttrykkene for tankegodset er mer krevende enn en rettssak mot en som beviselig har gjennomført vold.

De tror det foregår et folkemord på hvite og ønsker «rasekrig». Dette er de nye høyreekstreme.

Ord betyr noe – men uenighet er nødvendig

Ord er ikke ensbetydende med handling. Men ord kan legitimere handling – som storming av Kongressen i USA – og gi ekstreme hoder et inntrykk av at det de står for er mer gjengs enn det egentlig er. For noen kan det senke terskelen for å velge vold.

Det er forskjell på å mene at for høy innvandring gjør integreringen vanskeligere, og å mene at Norge blir snikislamisert.

Det første er nødvendig politisk debatt.

Selv om Siv Jensen (Frp) avviser koblingen, utløser det siste assosiasjoner til konspirasjoner om at “noen” jobber for å ødelegge samfunnet slik vi kjenner det. Det kan godt finnes grupper og personer som ønsker det – men da må det belegges og konkretiseres, og ikke kastes ut som en generell anklage knyttet til en religion.

Det er dypt uansvarlig.

Og når statsminister Erna Solberg sier at hun “ikke ville valgt de ordene”, må hun forklare hvorfor hun ikke ville valgt de ordene. Det er jo ikke dialektforskjeller vi snakker om. Det er effekten av ord som er tema.

Men mens vi i politikken og mediene diskuterer ordbruk, skal vi være klar over at alle forsøk på oppgjør også har den effekten at enkelte bare styrkes i troen.

AUF ber Frp ta et oppgjør med eget bakland: AUF-leder Astrid Hoem vil ha høyresiden på banen

Hva med dem som bare styrkes i troen?

I rettssakene mot både Breivik og Manshaus kom det frem at de nærer en bunnløs forakt for elitene og de tradisjonelle mediene og informasjonskanalene. De mener at folk blir aktivt forledet av alle som har makt til å påvirke informasjonsstrømmer.

Den analysen er de på ingen måte alene om. Den dukker opp på stadig flere områder: Innvandring, klima, internasjonalt samarbeid, barnevern, vaksiner. Her finner vi sterk overbevisning om at flertallet ikke forstår alvoret. Noen av de mest overbeviste mener i tillegg at folk forhindres fra å få informasjonen som kan få dem til å forstå hvor galt det er i ferd med å gå.

“Noen” skjuler sannheten.

Desperasjonen i disse miljøene er reell og svært vanskelig å utfordre.

Noen nøyer seg med å dele overbevisning i stadig tettere befolkede ekkokamre. Der sitter konspirasjonene løst, de deles raskt og blomstrer i møte med det evige svaret: De mektige lurer oss.

Men noen tyr til sterkere lut for å vekke meningsfeller.

Her er inngangsporten til militante og voldelige løsninger. Det er bakteppet for at Politiets sikkerhetstjenesten, PST, peker på akselerasjonisme, ønsket om å få fortgang i rasekrigen, som en trussel fra ekstremister.

Det er ikke over

Høyblokka skal stå der og minne alle som går forbi om 22. juli lenge ennå. Men om ti år skal den forhåpentlig også være et symbol på at samtalen, oppgjøret, debattene (velg det som passer) om tankegodset som gjorde 22. juli mulig er kommet videre. Det er ikke et alternativ å la gryende ekstremister holde på i fred i foraene sine, eller å akseptere at «nyttige» elementer fra konspirasjonsteorier flyter inn i politisk dagligtale.

Akkurat nå foregår den mest interessante debatten mellom ungdomspartiene. De klarer å diskutere både ordbruk og sak uten å gå i grøften.

Her finnes det en kjærkommen grunn til optimisme når vi går løs på et nytt tiår med håndtering av 22. juli.