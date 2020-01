Det er bare å gni seg i hendene. Vinteren og våren ligger an til å bli en sammenhengende fest for alle som liker rett-fra-levra-snakk, taklinger i knehøyde og haltende politiske metaforer om løse kanoner og begre som flyter over.

– Han er en løs kanon som sier mye rart, sier eksstatsråd Sylvi Listhaug (Frp) til VG om statsråd Abid Raja (V).