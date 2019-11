For mange år siden var jeg i paneldebatt med lege Are Næss, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Temaet var det som nå kalles konverteringsterapi og som før ofte ble kalt helbredelse, altså kristne menigheters innsats for å «hjelpe» homofile som ønsket det, til å bli heterofile.

Næss mente at slikt kunne være både mulig og nyttig.