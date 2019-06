Onsdag ble heller ingen god dag i retten for pensjonert fylkesmann Svein Ludvigsen.

Aktoratets hovedvitne, en 25 år gammel asylsøker som hevder at han i flere år hadde et intimt forhold til Ludvigsen, avsluttet sin vitneforklaring med å påstå at fylkesmannen ved en anledning viste ham en film hvor menn hadde sex med menn.