Mandag denne uken var det en helt annen politiker fra et helt annet parti som luftet sin fortvilelse over all hetsen som kommer politikernes vei.

Masud Gharahkhani er Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson. På sin Facebook-side skrev Ap-politikeren at han siden påske har vært i tenkeboksen om sin fremtid i denne utsatte posisjonen.