For enkelhets skyld: La oss hoppe over alt det om at sosiale medier knytter mennesker sammen, gjør det mulig for alle å ytre seg og at det er frivillig å bruke dem. Alle vet det.

Problemet er at plattformene også fungerer som plattformer for misbruk av barn, radikalisering, spredning av voldsvideoer, promotering av selvmord, falske nyheter, destabilisering av regioner og mye, mye annet som ikke bidrar positivt til det store fellesskapet. Facebook er dessuten lite behjelpelig når politiet etterforsker overgrepssaker, og det er vanskelig for dem som vil forske på disse problemene å få tilgang til dataene. Som om ikke det var nok, bruker folk stadig mer tid på sosiale medier, og blir eksponert for skiten i større grad enn tidligere. Alle vet for så vidt det også.