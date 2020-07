«Samesatan» sto det nylig i kommentarfeltet til en Facebook-gruppe som støtter utbygging av vindkraft på Øyfjellet i Nordland. Samiske reineiere er kritiske til utbyggingen. En annen omtalte samer som aper. Begge deler er anmeldt til politiet.

Slikt er ikke uvanlig i nordnorske kommentarfelter. For et år siden ble en mann dømt for hatefulle ytringer etter at han skrev et innlegg som inneholdt blant annet «samejævlan» og «klovnedraktan».