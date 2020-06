For fire år siden satt jeg i rådhuset i Minneapolis og snakket med den somalisk-amerikanske politikeren Abdi Warsame om systemfeilene som fører til ulike levevilkår for svarte og hvite der. Og hva han og kollegene hans i rådhuset gjør for å rette opp i det – hvilket er en hel del.

Det er litt å begynne på i Minneapolis, det er det ingen tvil om. Bydelen Cedar-Riverside blir på folkemunne kalt «Little Mogadishu», og de karakteristiske høyblokkene går under navnet «Crack Stacks» – noen kvartaler unna åstedet der politiet drepte George Floyd på redselsfullt vis for to uker siden.