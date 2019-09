I år er det 70 år siden Fulbright-programmet, det akademiske utvekslingsprogrammet mellom USA og Norge, ble etablert. Det er kanskje ikke en begivenhet som skaper verdensomveltende overskrifter. Men programmet er en idé som har skapt mye personlig glede og gitt vårt land enormt med kompetanse, ja, vært med på avgjørende å forme norsk akademisk kultur og universitetsliv i tre generasjoner.

Norge var det 11. landet som fikk en slik avtale. Utenriksminister Halvard Lange var med på å undertegne avtalen i Washington 25. mai 1949. Den senere kjente arkitekten Arne Korsmo var en av de første som dro over gjennom utvekslingsprogrammet. UiOs senere rektor Otto Bastiansen dro også det året. Han fikk senere en kjemikollega fra USA til Oslo og sitt eget laboratorium.

Innpå 4000 nordmenn har hatt glede av programmet i disse årene, mens ca. 1550 amerikanere har vært hos oss. Samlet har 380.000 amerikanere fått studere i utlandet, mens studenter fra 160 land har kommet til USA.

Trang fødsel

Senator J. William Fulbright fra Arkansas var den lengst fungerende formannen i Senatets utenrikskomité, fra 1959 til 1974. Han var mannen bak programmet. Han ville uselvisk gjøre «nasjoner til folk»: la folk møte hverandre personlig, lære hverandre å kjenne og forhåpentlig øke sin mellomfolkelige forståelse.

Men fødselen var trang. Fulbright hadde selv vært på stipend i Oxford og der fått kjenne sin egen uvitenhet. Det var der han fikk ideen til programmet. Hjemme fikk han imidlertid møte den bistre amerikanske anti-intellektualismen. Truman kalte Fulbright «en overutdannet s.o.b.». Senator K. McKellar fra Tennessee beklaget sterkt at han ikke var til stede og fikk forhindret lovforslaget. Han advarte mot «smitten» fra utenlandske «ismer» som kunne besudle unge amerikanske sinn langt hjemmefra.

Maktens arroganse

Fulbright ble tidlig en klar stemme mot all fanatisme. Han var en av de få som gikk mot Joseph McCarthys heksejakt på kommunismen på 50-tallet. Og han utviklet seg til å bli en av de fremste kritikerne av USAs Vietnam-engasjement tiåret etter. «Vi kaller Vietcong, som skjærer strupen over på lokale landsbyhøvdinger, for barbarer, men betrakter våre egne flyvere, som dreper kvinner de ikke ser, som tapre frihetskjempere», skrev han i boken Maktens arroganse (1966).

Fulbright ville «gjøre sverd om til plogskjærer» og ikke minst utfordre amerikansk innadvendthet og selvtilfredshet. I dag, med den nåværende innehaver av Det hvite hus, har dette budskapet fått fornyet relevans.

Bløt makt

Alle nasjoner forsøker å øke sin innflytelse og få økt adgang til verdensfora gjennom spredning av kunnskap om egne bidrag til vår felles arv. Dette er «den bløte makt» som er lett å undervurdere av harde realister. Vi kjenner alle Goethe Institut og Alliance Francaise, lyspunkter av europeisk kultur i steinrøysa. Britene tror jeg har gitt oss opp, de har iallfall nedbygd British Council til triste greier. De regner vel med at vi er halvt engelsk allerede.

Disse kulturinstitusjonene – sammen med Fulbright-stiftelsen (i dag godt støttet fra Norge) – har en viktig oppgave å motarbeide de bølger av autoritære holdninger som nå velter inn over oss alle vegne. Bekjemp dem med sivilisasjon!

Med det samme: Vi kunne være langt flinkere til å spre norsk kultur i utlandet. Vi har temmelig mye å by på, ikke bare i Frankfurt.

Da verden snudde

I 1970 fikk jeg personlig en anledning til å takke J. William Fulbright for hans fremsyn og for at han endret mitt liv. En delegasjon fra New Haven møtte ham i Senatet. Jeg fikk hans stipend i 1969, dro til Yale og traff Stein Rokkan og Frank Aarebrot. Da snudde verden for meg.

Måtte mange få glede av denne mannens sjenerøsitet i mange år fremover, begge veier over Atlanteren.