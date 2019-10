Statsbudsjettet turer frem som om det ikke har skjedd ting i Oslo siden sist.

Som vanlig er ikke statsbudsjettet særlig humoristisk lesning.

Dette er ikke ment som kritikk. Snarere tvert imot. Jeg er redd Finansdepartementet ikke ville gjort det særlig godt som vitsemakeri.

Men hvis man legger godviljen til, kan man i det minste kalle noe av det som i dag er lagt frem, for litt komisk.

Ta tre av de største investeringene som er planlagt i Oslo-området fremover.

Det dreier seg om E18 vestover (40 mrd.), Nye Oslo universitetssykehus (30 mrd.) og E6-prosjektet på Oslos østkant (16 mrd.).

Alle tre har hatt et turbulent år, må man si.

Sammenslåingen til Viken resulterte i at et nytt fylkesflertall nå har snudd om E18-planene.

E6-prosjektet er blitt offentlig avlyst av MDG, og byrådspartiene for øvrig uttaler seg stadig mer skeptisk. Ikke minst etter at prosjektet har est ut til en omlegging av hele veisystemet på østkanten.

Planen om nedleggelse av Ullevål sykehus har gitt demonstrasjonstog, mistillit og direktøravgang, samt en historisk motstandskoalisjon bestående av ni partier.

Ufortrødent videre

Det komiske – og husk nå at godviljen virkelig må være til stede – ligger i at regjeringen og statsbudsjettet nærmest later som om slikt ikke har skjedd.

Om E18 står det enkelt og greit at «lokalpolitisk behandling er gjennomført». At hele Oslopakke 3-skal reforhandles om noen måneder eller at lokalpolitikerne faktisk ble enige om et kompromiss som regjering og storting senere overkjørte, nevnes ikke.

Også E6-prosjektet får sine planleggingsmidler, slik at reguleringsplanen kanskje kan sendes til en lunken Oslo kommune til neste år.

Regjeringen sier altså at de vil ha mindre bompenger, samtidig som to av de dyreste bompengeprosjektene her til lands fortsetter med ufortrøden styrke. Uavhengig av om prosjektene er ønsket lokalt.

Greit, det er kanskje ikke komisk, da. Men i hvert fall en smule ironisk.

Olav Olsen

Det er lov å skjære gjennom

Til regjeringens forsvar skal det sies at den selv vil ha både ny E18, E6 og Gaustad-utbygging.

Det er ikke bare lov, men høyst nødvendig, å bruke makten sin til å skjære gjennom i betente saker med beslutninger man mener er riktige.

Ullevål-striden er dessuten kommentert i statsbudsjettet. Så de får jo med seg ting som skjer i samfunnet, der inne i departementene.

Regjeringen bruker plass på å argumentere for beslutningen om å bygge på Gaustad og peker på særlig skepsisen hos de ansatte som en utfordring.

Men innvendingene gjør ikke inntrykk. Bent Høie har bestemt seg, og da er det bare å sette i gang. Strengt tatt ville det ha vært mer oppsiktsvekkende om han lot være, ettersom forkjempernes fremste argument er behovet for nye og opprustede bygg snarest mulig.

Med en vedtatt låneramme på nesten 30 milliarder er sykehusplanene på Gaustad forbi et stort formelt hinder. Ullevål-tomten skal selges og bebygges med boliger, næring og hva det nå blir, og milliardene fra salget er sentralt for hele planen.

Så kan man jo i retrospekt vurdere om prosessen har vært spesielt god, om det er lagt til rette for en bred og opplyst offentlig debatt, og hvordan Helse Sør-Øst og ministeren kunne mislykkes så totalt med forankring for prosjektet, internt så vel som eksternt.

Spiker et godt stykke inn

Selv om de ni motstanderpartiene har sagt at de kommer til å stemme ned reguleringsplanen for sykehus på Gaustad, ville det være høyst oppsiktsvekkende om bystyret virkelig nektet staten å bygge nytt sykehus i byen. Men fortsatt er engasjementet sterkt blant ansattgrupperingene og detaljplanleggingen vil sikkert by på nye omdreininger.

Det er en svær spiker helseminister Bent Høie nå har banket inn i kisten. Men jeg ville ikke satset lårhalsen min på at Ullevål-alternativet er helt dødt.