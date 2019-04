Diskusjonen om såkalt no-platforming, døpt scenenekt av Morgenbladet på norsk, øker i styrke.

Denne gang er det Nordiske Mediedagers invitasjon av Steve Bannon, Donald Trumps tidligere høyre hånd, som setter sinnene i kok.

For de uinnvidde: Scenenekt dreier seg om å hindre noen i å delta i en offentlig debatt, som et debattmøte eller en panelsamtale.

Og «noen» er altså en invitert deltager med uakseptable holdninger. Deltagelsen skal forhindres gjennom protest. I gatene, slik amerikanske studenter har gjort, eller i avisspaltene, som er det vanligste i norsk kontekst.

Ytringsfrihet til et visst punkt

Med «invitasjonen følger legitimitet», skriver Mohammed Abdi, en av dem som klarest har tatt avstand fra Nordiske Mediedagers programmering.

Kritikken blir gjerne besvart med henvisning til ytringsfriheten, verdien av å debattere med dem man er uenig med og søke forståelse for hvordan annerledes tenkende ser verden.

Scenenekterne er mer opptatt av hvordan ikke alle har like stor adgang til offentligheten i praksis. Ved at noen får slippe til, for eksempel på Nordiske Mediedager, anerkjenner arrangøren budskapet deres som på en eller annen måte relevant og interessant.

Det er dessuten slik at ytringfrihetsresonnementene for de fleste stopper et sted. Steve Bannon er kanskje ikke over grensen. Men hvem ville forsvart å invitere Anders Behring Breivik i et debattpanel?

Marvin Halleraker. / e-mail

Må ned i purret

Nå er ikke Steve Bannon Anders Behring Breivik. Men nettopp det er et poeng i favør scenenekterne.

For en diskusjon om hvem som skal få snakke på ulike scener blir sjelden fornuftig om den beveger seg på det helt overordnede nivået. Man må «ned i purret», som det heter: Forholde seg til hvem Steve Bannon er, hva han har sagt og hva han vil.

Men hva om man likevel mener det er interessant å høre han snakke? Guro Sibeko drar i Klassekampen en parallell til å «invitere IS til debatt» om hvorfor IS ble store. Hun konkluderer med at «selvfølgelig gir ikke det nyttig informasjon».

Men det er ikke særlig selvfølgelig.

Ta boken Dette livet eller det neste, for eksempel. Den er skrevet av Demian Vitanza i samarbeid med en IS-kriger, og gir mye nyttig informasjon om tankesettet til IS-krigere.

Boken er en slags roman. Det ville unektelig vært rarere om IS-lederen skulle i paneldebatt på Litteraturhuset.

Og det er et annet underdiskutert poeng: Formatet betyr noe.

Ulike arenaer, ulike normer

I offentligheten eksisterer ulike normer for ulike arenaer.

Stortingsdebatter krever et annet saklighetsnivå enn skoledebatter. Å publisere et debattinnlegg fra Peder «Fjordman» Jensen ikke er det samme som å portrettintervjue ham. Joshua French må gjerne omtales på nyhetsplass i NRK, men langt flere reagerer når han blir invitert i sofaen til Lindmo på lørdagskvelden.

Det påfallende med scenenekt-debattene er at de oftest handler om fysiske scener – slikt som foredrag, panelsamtaler og sceneintervjuer.

Et premiss hos kritikerne må da være at dette innebærer en legitimering utover det annen offentlig oppmerksomhet gir.

Men det er ikke opplagt at det er en større anerkjennelse å bli intervjuet av Aftenpostens Christina Pletten på scenen under Nordiske Mediedager, enn å bli intervjuet av samme journalist til en nyhetssak her i avisen.

Det er heller ikke opplagt hvorfor det skal være mer akseptabelt å lage kritiske dokumentarer om Bannon (Abdi viser selv til en slik i sin argumentasjon), enn kritiske intervjuer.

Kanskje handler noe av uenigheten om at det uavklart hva slags status slike sceneopptredener har. Kanskje er svaret at det varierer fra scene til scene.

Noen invitasjoner, for eksempel til lange, uimotsagte foredrag, kan muligens sees på som mer av en anerkjennelse enn situasjoner der man er mer som et menig intervjuobjekt.

Akkurat slik man bør være konkret om hvem som eventuelt skal nektes en scene, bør man også være konkret om hvilken scene det er snakk om.

Er all oppmerksomhet legitimering?

Alternativt kan man mene at all oppmerksomhet er en like sterk form for legitimering. Da vil enhver omtale av Bannon være feil. Hvilke kilder man da skulle bruke til å vurdere ham, er ikke godt å si.

Dessuten havner man raskt i et dilemma selv.

Det kan virke mot sin hensikt å sette i gang en stor offentlig debatt dersom målet er at noe skal vies mindre oppmerksomhet. Mediene der debatten om Bannon-intervjuet foregår, har langt større publikum enn salen der Bannon skal intervjues har plass til.

Paradoksalt nok blir da scenenekterne med på å forsterke det Abdi selv kaller «offentlighetens besettelse med» Steve Bannon.