Dyrevernaktivistene sminker også grisen

Baconet du spiser, er høyst sannsynlig ikke produsert slik NRK «avslører».

Foto: Marvin Halleraker

9. juni 2021 06:45 Sist oppdatert 8 minutter siden

I helgen flesket NRK til med en ny, sjokkerende reportasje fra norske grisefjøs. Under tittelen Griseindustriens brutte løfter publiserte NRK bilder og videoer av norske griser som halter rundt med store sår i dyp, bløt dritt.

Bildene er tatt av dyrevernaktivister i organisasjonen Nettverk for dyrs frihet. De har tatt seg ulovlig inn på 28 gårder de to siste årene for å samle dokumentasjon.