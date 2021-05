USAs palestinske oppvåkning

Nå nettopp

Foto: Marvin Halleraker / e-mail

Bernie Sanders leder et opprør mot USAs Israel-politikk. Nå splitter krisen demokratene.

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Palestinian Lives Matter.

Slik slutter et essay fra Senator Bernie Sanders som ble trykket i The New York Times nylig. Teksten er et skarpt angrep på Israels statsminister. Det er også en bredside mot USAs politikk.

«Netanyahu har kultivert en intolerant og autoritær type rasistisk nasjonalisme,» skriver Sanders.

Sanders er selv jøde, oppvokst i Brooklyn. Mange av slektningene hans ble drept i Holocaust. Han har tidligere sagt at han er «100 prosent for Israel». Sanders har støttet en tostats-løsning, og har vært kritisk til bruk av vold fra begge sider.

Men nå har han, og stadig flere andre demokrater, begynt å snakke om konflikten i Midtøsten på en annen måte. Det handler ikke lenger bare om grenser og bosetninger.

Det handler om rasisme og likeverd. Plutselig har palestinernes sak fått et lite fotfeste i den amerikanske debatten. Parallellen til Black Lives Matter har satt hele konflikten i et nytt lys.

Det har åpnet en vondt rift i det demokratiske partiet. Og det har satt president Joe Biden i en skikkelig skvis.

En mektig støttespiller

«Israel har rett til å forsvare seg,» sa Biden, da volden eskalerte i forrige uke.

Det er velkjente ord fra en amerikansk president. Uforbeholden støtte til Israel har lenge vært en refleks i begge partier.

Sterke krefter pusher på for å holde det slik. Organisasjonen Aipac er en av de mektigste lobbygruppene i Washington. Aipac står for American Israel Public Affairs Committee. De har jobbet for et sterkt bånd mellom Israel og USA i over 50 år. Aipac betaler blant annet studiereiser til Israel for nye medlemmer av Kongressen.

Den som pirker borti forholdet mellom de to landene, tar en stor politisk risiko. Det fikk kongresskvinnen Ilhan Omar merke for et par år siden. Omar kritiserte Aipac og deres innflytelse ved noen få anledninger. Språkbruken hennes var til tider flåsete.

Flere partifeller reagerte sterkt. Hun ble anklaget for å være antisemittisk. Noen forlangte at hun skulle utvises fra Representantens hus. Omar måtte til slutt beklage uttalelsene sine og ble irettesatt av speaker Nancy Pelosi.

Palestinaskjerf i Kongressen

Krisen rundt Omar ble likevel et slags vendepunkt. Det er blitt en god del høyere under taket i partiet. Andre synspunkter får slippe til. Palestinernes perspektiv er blitt en del av samtalen, om enn en ganske liten del.

Forrige fredag sto kongresskvinnen Rashida Tlaib og talte med palestinaskjerf over skuldrene i Representantenes hus. Hun siterte ordene til en mor i Gaza:

«I kveld legger jeg barna på vårt rom. Så hvis vi dør, så dør vi sammen,» sa Tlaib og brast i gråt.

Hun er selv palestiner. Sammen med Ilhan Omar og Alexandria Ocasio-Cortez utgjør Tlaib den uformelle gruppen The Squad. De er unge, progressive og kommer fra Bernie Sanders-fløyen i partiet. De har gått hardt ut mot Biden-regjeringens forsiktige og delvis passive håndtering av krisen i Midtøsten den siste uken.

Det overraskende er at de har fått støtte av mange moderate partikolleger. Det inkluderer noen av partiets mest ivrige og lojale Israel-venner.

De presser nå Biden-regjeringen til å gå inn for våpenhvile. I praksis betyr det å trosse Israels ønsker, ved å be dem stanse bombingen av Gaza. Statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at landet ikke vil stoppe før de har ødelagt våpenarsenalet til Hamas.

Nye toner

Dette er nye og uventede toner i Washington. Det ser også ut til å ha tatt de tilårskomne demokratiske lederne på sengen. Etter å ha nølt noen dager gikk speaker Nancy Pelosi og senatsleder Chuck Schumer ut og støttet kravet om våpenhvile.

President Biden sto lenge mot presset, men ga etter til slutt. Han har imidlertid ikke klart å formulere noe som minner om et tydelig standpunkt. Det er raskt i ferd med å bli en farlig svakhet i et skiftende politisk landskap.

Situasjonen har nok en gang avdekket den dype splittelsen i det demokratiske partiet. Undertrykkingen av palestinerne er nå blitt en del av den pågående selvransakelsen på venstresiden.

Samtidig har Israel beveget seg i andre retningen. Nasjonalistiske krefter har fått stadig mer makt. Benjamin Netanyahu allierte seg tett med Donald Trump og ytre høyre i USA de siste årene. Landet har dessuten flere åpenbart rasistiske politikere i folkeforsamlingen Knesset. Noen av dem samarbeider med Netanyahu.

Det har åpnet for en helt ny type debatt om USAs forhold til Israel. Og det setter president Biden på hans første store utenrikspolitiske test.

På andre felt har han vist en forbausende evne til nytenkning og politisk mot. Det må han også klare å mønstre når det gjelder konflikten i Midtøsten.