Katolikker forvirres av pavens ja til partnerskap for homofile

Pave Frans kan forandre verden, men neppe sin egen kirke.

En profilert katolikk i USA lurer på om det er «legitimt og bra å be til Gud om at han må fjerne den plagen en forvirret, inkompetent pave utsetter kirken for». Han svarer selv med et «rungende ja».

Dr. Jeff Mirus ser nok med håp på meldingene om at pave Frans (83) har et anstrengt forhold til ansiktsmasker.