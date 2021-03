Vakler Vedum?

Nedturen for Senterpartiet er bratt. I fallet lager Trygve Slagsvold Vedum hodebry for Jonas Gahr Støre.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum opplever et kraftig fall for Senterpartiet på Norstats måling. Foto: Olav Olsen

Nå nettopp

Kan det virkelig stemme at Senterpartiet faller 5,6 prosentpoeng på en måned? Nedturen på Norstats måling for NRK og Aftenposten er dramatisk. Det er ikke sikkert at den treffer helt.

Alle målinger kommer med feilmarginer. Feilmarginen på denne målingen for Sp er på 2,8 prosentpoeng. Den øvre grensen for Sp er dermed 19,5 prosent. Som fortsatt må sies å være en svært høy oppslutning for partiet.