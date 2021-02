Lider ved synet av andres trygghet og lykke

Pandemien kan forsterke følelsen av marginalisering.

Ensomhet er ofte grunnen til selvmord. Foto: Frank May/picture alliance/NTB

6. feb. 2021 16:18 Sist oppdatert 10 minutter siden

En analyse Aftenposten har gjort av over 30.000 dødsannonser, tyder på at antall selvmord økte noe i 2020. Særlig ser det ut til at flere tok livet sitt i fjor høst.

Da hadde livet jo sett lysere ut gjennom sommeren. Så kom den nye smellen fra helsemyndighetene. Idet dagene ble merkbart kortere, måtte alle igjen holde større avstand.