Så var det den tiden da alle skulle bo i blokk

Barnefamilier rømmer Oslo for å bo i småhus. Men hvor skal de rømme når forstedene er rammet av leilighetsmani?

På Kolbotn er en ny barneskole under bygging. Men den blir altfor stor, viser det seg. Det flytter ikke så mange barn dit. Foto: Jil Yngland

Nå nettopp

Det er kanskje den drømmen om en liten hageflekk. Trampoline til barna. Muligheten til å bygge snømann rett utenfor stuevinduet. Det blir kanskje et stykke lenger å gå til nærmeste utsalgssted for caffe latte. Men den ulempen bytter man inn mot et større antall kvadratmeter boltreplass.

I teorien, i hvert fall. For det begynner å bli kamp om hageflekkene utenfor Oslo også. Utbyggerne bygger nesten bare leiligheter. Og de som skal kjøpe hus, må velge blant de få husene som allerede finnes. Det blir dyrt.