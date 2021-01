Det er ikke bare problemer innad i Høyre. Det er regelrett mytteri.

Akkurat som hos Oslo Frp blir spørsmålet: Kan konflikten isoleres til bare én person?

Gruppeleder Øystein Sundelin (t.v.) og tidligere gruppeleder Eirik Lae Solberg står nå på hver sin side av konflikten i Oslo Høyre. Foto: Jan Tomas Espedal

10. jan. 2021 15:16 Sist oppdatert nå nettopp

Oslo-politikken er full av finurligheter.

Ikke før er Oslo Frp satt under administrasjon, så leverer plutselig Høyre internt bråk. Konflikter blant de dannede borgerlige har ofte gått under radaren i den brede offentlighet. I hovedstaden er det gjerne Arbeiderpartiet som har stått for personrettet skittentøyvask.