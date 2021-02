Samfunnet tar ikke skade av litt inhabile journalister

Hvis en journalist gjør en dårlig jobb, er det neppe fordi hun mener noe.

Blir en journalist inhabil av å delta i en demonstrasjon mot rasisme? Foto: Audun Braastad, NTB

Nå nettopp

Medarbeidere i Sveriges Radio (SR) skrev i fjor under på et opprop mot strukturell rasisme. De mente at også SR fungerte rasistisk. Senere er noen av dem blitt nektet å rapportere i SR om temaer som Black lives matter-bevegelsen.

De påberoper seg nå å være «tystad» av sin arbeidsgiver, altså å ha fått sin ytringsfrihet begrenset. Saken har, ikke overraskende, skapt debatt.