Gjenåpningen av Oslo bremses av smittetallene. Det styrker Holden-utvalgets påstand.

Gjenåpningen av Oslo bremses av smittetallene. Det styrker Holden-utvalgets påstand: Oslo bør få langt flere vaksiner.

Karl Johansgate på nasjonaldagen i 2020. Oslo har hatt høye smittetall og inngripende tiltak lenge. Nå brukes det som argument for ikke å gjenåpne. Foto: Erik Johansen

Nå nettopp

«Smitten har gått jevnt nedover. Vaksineringsgraden øker. Innleggelsene går ned.»

Slik åpnet Oslos byrådsleder Raymond Johansen sin pressekonferanse onsdag formiddag. Der annonserte han at han er klar for å gå videre til trinn to i gjenåpningsplanen han la frem i forrige uke.