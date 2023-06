Er borgervern siste utvei for Grønland?

Etter sommeren skal det komme et nærpoliti på Grønland. Beboerne ønsker å bli tatt på alvor når de ber om hjelp i kampen mot dopsalget som preger deler av bydelen.

En hel generasjon med barn og unge har vokst opp rundt tunge rusmisbrukere og dopselgere. Dette kan ikke fortsette.

10.06.2023 07:11

– Med jevne mellomrom snakker jeg med bekymrede og sinna fedre som sier i frustrasjon at de skal samle et borgervern, og jage bort selgere og brukere, tordnet Berit Jagmann, lederen for Grønland beboerforening.

Uttalelsen kom på et åpent møte om dopsalg på Grønland torsdag kveld.