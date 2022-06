Støre strever med soga om Søgne

16 minutter siden

Søgne er kanskje mest kjent for skjærgårdsidyll og sol, men nå er sommerparadiset rammet av kommunegrensetrøbbel.

Hvorfor ble det Ap-drama i Kristiansand? Svaret ligger på Hadeland.

Det er blitt litt av et rabalder om Kristiansands skjebne. Særlig i Arbeiderpartiet. Nå har statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre også pådratt seg vreden fra KS storbynettverk. I nettverket er alle syv kommunene unntatt Bærum styrt av Ap.

Et mysterium er hvorfor Støre ga etter for Senterpartiets krav. Regjeringen vil ha en folkeavstemning der folk i tidligere Søgne og Songdalen kan gi uttrykk for om de vil reverseres tilbake til de gamle kommunene.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn