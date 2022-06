Aldri før har danskene sagt et så tydelig ja til EU

Krigen i Ukraina får Danmark til å si ja til EU-samarbeid om forsvar.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen var svært fornøyd da hun talte onsdag kveld. Hun fikk et solid flertall i folkeavstemningen om forsvarssamarbeid i EU.

1. juni 2022 22:56 Sist oppdatert nå nettopp

Valgresultatet i folkeavstemningen i Danmark onsdag er historisk. Et solid flertall sa ja til å fjerne et forbehold landet har hatt siden 1993. Forbeholdet betyr at Danmark ikke deltar i EU-samarbeid om forsvar.

Over 66 prosent stemte ja. Et så klart ja-flertall har Danmark aldri opplevd i noen folkeavstemning om europeisk samarbeid før.

