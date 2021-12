De tolerante skjønner ingenting

Én sak er nasjonalister, høyrepopulister og venstresidens identitetspolitikere enige om: Vi liberale er helt på viddene.

7. des. 2021 09:37 Sist oppdatert nå nettopp

Det synker jo inn at vi ikke er så populære, bemerker den svenske statsviteren Andreas Johansson Heinö et sted i den nye boken «Anteckningar från kulturkriget». Han opererer med et «vi» jeg for én gangs skyld føler meg hjemme i, selv om også liberale er uenige om mye.

Vi er likevel enige om det liberale demokratiet. Det skal være folkestyre, basert på kunnskap og fri debatt. Minoriteters legitime interesser må vernes mot flertallstyranni. Uavhengige domstoler skal gi rettssikkerhet. Og så er det vanskelig å tenke seg frie mennesker uten fri økonomi.