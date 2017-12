For noen år siden var undertegnede på reportasjereise i Alabama. Jeg ankom byen Mobile nokså sent på kvelden, alene, og trengte noe i butikken. Mannen i resepsjonen på hotellet foreslo at jeg kunne gå ned til sentrum, for der var det en åpen butikk. Gå, spurte jeg – til fots? Ja, det mente han var helt trygt.

Jeg var ikke vant til at man kunne gå trygt alene i mørket, for det kunne man ikke uten videre gjøre der jeg bodde i Miami. Hva er dette for en koselig by, undret jeg. Mannen i resepsjonen hadde forøvrig rett: Det var helt trygt i sentrum.

Statistikken viste imidlertid noe ganske annet. Mobile, Alabama, er en av de farligste byene i USA. Sjansen for å bli utsatt for innbrudd er én til fjorten, og sjansen for å bli voldsoffer er 1 til 119. Byen har 36 drap pr. 100.000 innbyggere; landsgjennomsnittet i USA er fem drap pr. 100.000. I Norge er tallet 0,5.

Grunnen til at sentrum likevel var trygt, var at det var politifolk overalt. Jeg ble derimot advart mot å kjøre inn i forstedene i det hele tatt, og om jeg så måtte, ble jeg anbefalt å låse bildørene.

Hvis man har lyst til å skjønne mer av hva begrepet «polarisert» betyr, kan man med fordel ta en tur til Alabama. Mobile var den første amerikanske byen som begynte med feiring av Mardi Gras, i 1703. Over 200 år senere feirer afroamerikanerne og de hvite fremdeles hver for seg.

Fattig og konservativt

Alabama, der republikaneren Roy Moore denne uken tapte senatorvalget, er Amerikas fjerde fattigste delstat. Alabama sliter med arbeidsledighet og lave lønninger. Medianprisen på en bolig der er 134.000 dollar, mot 194.000 i landet ellers.

Man skulle tro at folk ikke kunne komme seg raskt nok vekk fra Alabama, men paradoksalt nok er det motsatt. Amerikanere flytter generelt oftere og lenger enn omtrent noe annet folkeslag, men det gjelder ikke for Alabama. Mellom 70 og 90 prosent av dem som bor i denne delstaten, er født der. Til sammenligning er tallene for Wyoming 23–44 prosent.

Alabama, det såkalte «hjertet av Dixie», pleier å velge republikanske senatorer. Forrige gang en demokrat vant, var i 1992, da Richard Shelby tok seieren. Han var imidlertid så konservativ at han meldte overgang til det republikanske partiet to år senere, midtveis i Bill Clintons første presidentperiode. Shelby ble gjenvalgt til Senatet i fjor, med en margin på 28 prosentpoeng.

Forventningen var at Shelby ville få selskap av republikaneren Roy Moore. Slik gikk det altså ikke.

Fjernet fra stillingen

Grunnen til at demokraten Doug Jones vant, er først og fremst at motkandidaten var Roy Moore. Moore er anklaget av fire kvinner for å ha oppført seg upassende da de var mellom fjorten og atten år gamle. Han er kontroversiell nok til at Shelby sa han ikke kunne støtte Moore.

To ganger er Moore blitt fjernet fra stillingen som høyesterettsjustitiarius. Den første gangen var i 2003, da han nektet å fjerne en marmorstatue med De ti bud fra lobbyen i Alabamas høyesterett. Den andre gangen var i 2016, da han krevde at skifterettsdommere skulle opprettholde delstatens forbud mot likekjønnet ekteskap, selv om USAs høyesterett hadde kommet frem til at forbudet var grunnlovsstridig.

Det er ikke gitt at utfallet ville blitt seier til demokraten Jones hvis republikanerne hadde stilt med kandidaten som Trump opprinnelig støttet: Luther Strange. Strange fikk også sterk støtte fra majoritetsleder Mitch McConnell, og valgkampen til Strange hadde ti ganger så mye penger å rutte med som Moore. Likevel vant Moore over Strange i delstatsprimærvalget, og Trump endte opp med å gi sin støtte til ham i forrige uke. Det angrer han på nå.

The reason I originally endorsed Luther Strange (and his numbers went up mightily), is that I said Roy Moore will not be able to win the General Election. I was right! Roy worked hard but the deck was stacked against him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2017

Afroamerikanerne avgjorde

Alabama er blant de aller rødeste delstatene, og det gjør det enda mer sjokkerende at demokraten Doug Jones ble valgt til senator. Jones er tilhenger av selvbestemt abort, og han vil ha strengere våpenlovgivning.

Under normale omstendigheter ville en slik kandidat ikke ha nubbsjans til å vinne frem i Alabama. Men når alternativet var Roy Moore, ble det mulig. Valgdeltagelsen ble langt høyere enn forventet, og valgdagsmålingene viste at stemmene fra de afroamerikanske velgerne, var avgjørende for seieren til Jones.

Demokratene kan glede seg over at de vant over Roy Moore, men på lengre sikt må de ha en bedre valgkampstrategi å by på enn at motkandidaten er fæl – selv om republikanerne kjemper i motbakke for tiden. Det er mange potensielle demokrater blant hjemmesitterne, men spørsmålet er om de tar seg bryet med å dra til valglokalet hvis motkandidaten bare er en vanlig republikaner.