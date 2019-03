I sitt forsøk på å unngå umusikalske øyeblikk tramper NRK selv i klaveret

Den omstridte Michael Jackson-dokumentaren Leaving Neverland, som sendes på NRK søndag, har skapt stor debatt i sosiale medier de siste dagene. Så stor debatt at NRK faktisk har bestemt seg for å fjerne all musikk med Michael Jackson fra sine spillelister de neste to ukene.

Skaper varige problemer

Av hensyn til de negative følelsene den avdøde popstjernens låter kan utløse – og følelser er det som kjent mye av i sosiale medier – har statskanalen valgt å trykke på pauseknappen. Det er godt mulig denne avgjørelsen vil ha ønsket effekt, og kjøle ned den opphetede debatten midlertidig. Men den skaper samtidig et større problem på sikt. For hvor skal grensen gå for å boikotte kunstnere? Hvor lenge skal de være ute i kulden? Og ikke minst, hvem blir neste person ut?

Skiller mellom kunst og kunstnere

Tradisjonelt sett har det gått et usynlig skille mellom kunst og kunstnere i kulturverden. Det har vært allment akseptert at man kan sette pris på god kunst, selv om man ikke har noe til overs for kunstneren som person. Noe annet ville trolig gjort at vi måtte gjøre massiv sensur av både popmusikk, billedkunst og litteratur fra tidligere århundre.

Selv om dette skillet fortsatt eksisterer blir det stadig utfordret. Ikke minst i sosiale medier er det stadig vanskeligere å skille sak og person, og dermed også kunst og kunstnere. Polariserte debatter, kombinert med et massivt emosjonelt trykk, gjør det vanskelig å innta upopulære standpunkt i den digitale torgdebatten.

Prøvde seg som moralens vokter

Musikkstrømmetjenesten Spotify er et av mediene som har fått kjenne på det. I fjor høst innførte de en ny standard, hvor de ikke ønsket å fremme artister som sto for hatprat og dårlig oppførsel. Dette resulterte i at artister som R. Kelly, som for tiden er anklaget for overgrep, og avdøde XXXTentacion, som var anklaget for voldshendelser og hatefulle sangtekster, ble tatt av spillelistene. Men der det er brukere i sosiale medier som er for noe, er det gjerne også brukere som er mot noe. Etter et par uker ble rollen som lovens- og moralens vokter for vanskelig for Spotify, og Spotify-sjefen måtte gå ut å beklage. De omstridte artistene kom dermed tilbake i rotasjon.

Det er mulig ekstra høye skuldre og blandede følelser i redaksjonen rundt sendingen av Leaving Neverland førte til at NRK var såpass kjapp på pauseknappen. Men de hadde gjort lurt i å gå en ekstra runde før de stoppet musikken, og dermed også tok indirekte side i saken, enten de vil eller ikke.

Med #metoos betydning for populærkulturen og det offentlige ordskiftet som bakteppe er det meget sannsynlig at det vil bli flere hoder som ruller i tiden som kommer. Så hvem skal pauses og hvem skal få fortsette? Kommer det an på anklagelsen? Kommer det an på innrømmelser? Eller er det størrelsen på debatten i sosiale medier som avgjør?

Alle er enig om at det ville vært umusikalsk å sende en Michael Jackson-tribute på radioen samtidig som man sender den omstridte dokumentaren med overgrepsanklager på TV. Men det kunne man fint unngått på andre måter enn en to ukers boikott.