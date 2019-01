Ethvert nederlag i parlamentet er flaut for en statsminister. Theresa Mays havari tirsdag kveld overgår imidlertid alt.

Hun tapte med 230 stemmer i en avgjørende avstemning om regjeringens flaggskip-prosjekt: Å gjennomføre brexit. Tapsmarginen er den klart største i moderne britisk politisk historie (den forrige rekorden var på 166 stemmer og ble satt i 1924).

Resultatet var enda verre for regjeringen enn mange hadde anslått på forhånd. Nesten hele opposisjonen stemte imot May. Det samme gjorde over en tredjedel av hennes egne konservative partimedlemmer.

Ville gått av

Under normale omstendigheter ville det betydd slutten for en britisk statsminister, men omstendighetene er langt fra normale. May akter å fortsette.

Spørsmålet er: Fortsette for å gjøre hva?

Nederlaget er så massivt at det er vanskelig å se hvordan skilsmisseavtalen kan overleve. May kan reise tilbake til Brussel og forsøke å reforhandle deler av avtalen. Kilder i EU har signalisert at det er rom for å gi britene enkelte godbiter, men det er vanskelig å skjønne at det skal være i nærheten av nok til å vinne over det enorme antallet parlamentsmedlemmer May trenger på sin side.

En annen viktig faktor er at det finnes nok av EU-land som synes unionen har strukket seg mer enn langt nok i den avtalen som allerede foreligger.

Vil trolig tape mistillitsvotering

Opposisjonsleder Jeremy Corbyn vil fremme et mistillitsforslag mot regjeringen, men slik det ser ut nå er det lite sannsynlig at det vil få flertall. Mays eget parti og det nordirske støttepartiet DUP vil stille seg bak statsministeren i en slik avstemning. Derfor blir det neppe skrevet ut nyvalg.

Blant de gjenstående alternativene er en ny folkeavstemning om brexit. Det er ventet at mange Labour-politikere vil uttrykke sin støtte til dette i løpet av de neste dagene.

Et annet mulig scenario er at flertallet i parlamentet samler seg om en myk brexit, der Storbritannia ender opp med en løsning som ligner den norske EØS-modellen.

En tredje mulighet er at britene forsvinner ut uten en avtale i det hele tatt. Det er massiv motstand mot dette i parlamentet, men dersom politikerne ikke klarer å samle seg om en annen løsning, kan det likevel bli enden på visa.

Faktum er at utfallet av brexit er fullstendig i det blå to og en halv måned før britene skal forlate EU. I det britiske parlamentet er det pr. nå ikke flertall for noe som helst.