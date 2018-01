Konsekvensene av høstens internasjonale #metoo-kampanje skyller over oss. I løpet av denne uken har flere menn innen politikk og samfunnsliv måttet gå fra ledende verv og posisjoner. Alle sammen på ulikt vis relatert til det som er kjernen i denne kampanjen: seksuell trakassering og misbruk av makt.

Oppstår ikke av seg selv

Det vi ser nå er konsekvenser av dårlig dømmekraft, maktmisbruk, og i flere tilfeller handlinger som har pågått over tid, og som burde vært stoppet for lengst.

Vi snakker ikke om ledere som har oppført seg eksemplarisk i 30 år, for så å ryke etter et lite feiltrinn. Bare fordi tidsånden akkurat nå er slik den er. For det er fortsatt mulig å gjøre feil. Heldigvis.

Det som derimot har blitt vanskeligere, er å systematisk utnytte maktfortrinnet en høyere stilling gir for å komme med tilnærmelser av seksuell karakter. Det har også blitt betydelig vanskeligere for ledere å overse hendelser som dette.

Aftenpostens kommentator Therese Sollien: «Jeg kjenner meg ikke igjen i #metoo-kampanjen»

Grunn til å feire at #metoo får konsekvenser

Jeg har stor forståelse for at de sakene vi nå opplever er vanskelige å stå i for dem det gjelder. Men det er likevel all grunn til å feire at #metoo faktisk får konsekvenser. At oppropene og de anonyme historiene fra i høst ikke ble slutten, men begynnelsen.

Begynnelsen på en bevegelse mot et samfunn og et arbeidsliv der det ikke lenger er like lett å komme unna med seksuell trakassering. Mot et politisk miljø der 16 år gamle ungdommer skal slippe å bli møtt av voksne mennesker som er ute etter å ha sex med dem. Og mot et kulturliv der det ikke lenger skal være slik at en rolle i en oppsetning ryker hvis du ikke er villig til å flørte med instruktøren. Og så videre. Eksempelene er mange.

Kvinner fronter anti-opprop

Utover vinteren og våren kommer det til å bli en diskusjon om hvorvidt #metoo har gått for langt. Temaet har allerede blitt reist flere steder, sist denne uken i Frankrike. Der har over 100 kvinner fra kultur og underholdning gått ut med et opprop mot #metoo-kampanjen, der de blant annet slår fast at det å legge an på noen ikke er et seksuelt overgrep.

Det har de helt rett i. Men #metoo-kampanjen har aldri handlet om at det ikke lenger skal være lov å flørte eller forelske seg. Eller å gi noen en klem. Den har avdekket at seksuell trakasseringer en stort problem innen de fleste samfunnslag, og at vi er nødt til å gjøre noe med det.

Det er det som nå skjer. Og det er det all grunn til å feire.