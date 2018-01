Er du lovløs på nettet, lever du stadig farligere

Den 19 år gamle, saksøkte youtuberen kom inn som en «poor lonesome cowboy» uten hverken advokat eller vitner da han møtte i retten fredag. Den unge mannen er saksøkt for ærekrenkelser av den langt mer kjente youtuberen Dennis Vareide, kjent fra YouTube-duoen Prebz og Dennis, etter å ha lagt ut videoer der han angivelig dokumenterer at Vareide står bak straffbare handlinger.

Vareide saksøkte youtuberen for 130.000 kroner i tillegg til saksomkostninger. I rettssalen hevdet 19-åringen at videoene var satire, og at å kunne kritisere en offentlig person for maktmisbruk er en del av ytringsfriheten. Vareides advokat, Jon Wessel-Aas, advarte på sin side mot å tro at internett er et «lovløst vakuum hvor det ikke gjelder noen grenser for ytringsfriheten».

Får Vareide rettens medhold, vil det sannsynligvis kjøle ned den såkalte «exposed»-trenden blant norske youtubere betraktelig, og spre kunnskap om at loven gjelder også på nettet – slik de som spredte nakenbilder av håndballstjernen Nora Mørk har fått erfare.

Bot for å spre nakenbilder

Er du en av dem som har distribuert nakenbilder av håndballstjernen eller lagt ut beskrivelse av hvordan de kan skaffes, bør du begynne å se deg over skulderen. Advokat Jon Christian Elden er på sporet av deg. Det bør være nok til å skremme vannet av hvem som helst.

Mørk anmeldte saken da telefonen hennes ble hacket tidlig på vinteren. Private bilder dukket opp på nettet, og lenker til bildene ble spredt i sosiale medier. Så langt er 15 menn anmeldt. Det kan bli flere, ikke minst takket Mia Landsem (20) som frivillig overvåker sider der bilder blir delt.

Loven gjelder også på nettet

Strengt tatt er det ingen nyhet at loven gjelder også på internett, og det har vært mange rettssaker om for eksempel opphavsrett i forbindelse med digitaliseringen av film- og musikkbransjen. Det nye er at vi også får rettspraksis i den type saker som Nora Mørk og Dennis Vareide representerer. Forhåpentlig kan det ha en oppdragende effekt.

I tillegg er det lov å be en stille bønn om at de ulike politidistriktene skaffer seg kompetanse og setter av ressurser til å etterforske denne type saker. Først da vil nettet fremstå som noe nyere og bedre enn det gamle, lovløse Ville Vesten.

