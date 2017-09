Kristelig Folkeparti får det rett og slett ikke helt til. Seks år etter at Knut Arild Hareide avløste Dagfinn Høybråten som leder, står partiet i beste fall på stedet hvil. I verste fall kan det gå partiet ganske dårlig.

For nøyaktig 20 år siden gjorde KrF et brakvalg (13,7 prosent), og Kjell Magne Bondevik akslet statsministertrøyen. Da var det «verdien» og kontantstøtte KrF brakte med seg inn i den nasjonale samtalen.

Denne miksen av det ideologiske og det praktiske var en vinneroppskrift. En blanding som passet både KrF-tradisjonen og appellerte til nye velgere.

Igjen har verdier gjenoppstått som et nøkkelord i valgkampen. Da er det et paradoks at verdipartiet KrF ikke makter å løfte seg mot tidligere høyder. Den er rett og slett verdiløs som velgermagnet for verdipartiet KrF.

Stenersen, Tor

Sliter med eierskap

Kristelig Folkepartis problemer er ikke av ny dato. Sakte, men sikkert har det kristne velgergrunnlaget blitt stadig mer fragmentert. Det er ikke lenger slik at ett sett av meninger appellerer nærmest på autopilot til velgere som definerer seg som kristne. Symbolsakene har mistet mye av sin samlende kraft.

Det gjør selv en dyktig og vellykket KrF-leders jobb vanskelig. Også fordi noen av de mer kristenkonservative velgerne lar seg friste av Frps Israel-vennlighet og islamkritiske retorikk. Årets verdidebatt skiller seg jo også fundamentalt fra den Bondevik tok initiativet til ved at den for mange er en skjult innvandringsdebatt. Der har Frp mer å hente enn KrF.

Tor G. Stenersen,

Verdipartiet KrF sliter med å markere eierskap til verdidebatten, slik det pålitelige distriktspartiet KrF sliter med å få uttelling for den troverdighet det har på distrikt- og landbrukspolitikkens område.

Her har jo dette valgårets komet, Trygve Slagsvold Vedum, stukket av med hele velgergevinsten.

Knut Arild Hareide står nokså tomhendt tilbake.

Slutt på flørten

På toppen av dette har vårens åpenlyse flørt mellom Jonas Gahr Støre og Knut Arild Hareide vist seg å være svært vanskelig for dem begge. Den baserte seg på en styrke og en velgeraksept som ikke er der lenger. Handlefriheten er borte.

I KrF er mange intenst mistroiske til Aps intensjoner i viktige verdisaker der de to partiene i årtier har vært hovedmotstandere.

Nå er de begge mest opptatt å legge denne flørten bak seg, og Knut Arild Hareide har slått følge med Trine Skei Grande i hennes bestevenn-strategi: Det er Erna Solberg som gjelder.

Tirsdag kveld så vi dette med bemerkelsesverdig tydelighet:

Knut Arild Hareide skulle egentlig møte Sylvi Listhaug til en lenge planlagt duell i kristenkonservative Misjonssambandets storstue Salem i Bergen. Den droppet Hareide på kort varsel og dro til Oslo for å møte Erna Solberg på tung symbolsk grunn i den kristne NLA Høgskolen.

«K-en vil være i krise hvis det er de rødgrønne kameratene som overtar», sa KrF-lederen til statsministeren.

Politisk kinderegg

Møtet i indremisjonsborgen i Staffeldts gate var et politisk kinderegg for Knut Arild Hareide:

Han slipper å bli utskjelt av en konfliktsøkende Listhaug i Salem. Han markerer avstand til vårens farlige flørt med Jonas Gahr Støre. Og han får en populær Erna Solbergs godkjentstempel som solid samarbeidspartner.

«Kanskje det», svarte da også Solberg da Vårt Land spurte henne om det var drahjelp til Hareide hun nå ga.

Knut Arild Hareide selv har nå kvittet seg med tvilen, forlatt «tosporsløsningen», droppet «kravet» om at Frp skal ut av regjering, og mentalt hentet frem et KrF-slagord fra Kjell Magne Bondeviks glansdager:

«Stem på en statsminister!»