Fly forbannet

Og så kom endelig den første helt normale reisesommerne på så lenge. Med en SAS-streik.

Var ikke sånn sommeren skulle bli.

4. juli 2022 16:05 Sist oppdatert 6 minutter siden

Siden covid-viruset slo til for to og et halvt år siden, har nordmenn lengtet etter normalitet. Retten til å vanke ute. Dra dit de vil. Ta T-banen uten munnbind, gå på bar uten å holde meteren, hoppe på en chartertur til et land som ikke er stengt av virus.

Men nå går altså den forjettede normalitetssommeren 2022 helt eller delvis i vasken for tusener av feriereisende. Folk sitter rundt i sine stuer og på flyplasser og finleser hva som egentlig står på billettene de har kjøpt. For langt fra alle SAS-turer blir innstilt. Nettstedet flysmart24.no veileder i en kritisk tid: