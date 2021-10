Hun går fra reality til virkeligheten

Alvoret innhenter den nye regjeringen selv før blomstene var satt i vann.

– Du tiltrer i en veldig vanskelig situasjon, og jeg ønsker deg av hele mitt hjerte lykke til med håndteringen av hendelsen på Kongsberg, sa Høyres Monica Mæland (til venstre) da hun ga blomster til landets nye justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

14. okt. 2021 16:43 Sist oppdatert nå nettopp

Mario Cuomo, som var guvernør i delstaten New York i 11 år, er kjent for en beskrivelse av forskjellen på å drive valgkamp og å regjere:

«You campaign in poetry, you govern in prose.»