Gode tall til tross, Oslo Høyre trenger å skru på sjarmen enda mer

7. des. 2022 19:54 Sist oppdatert 15 minutter siden

Anne Lindboe og Eirik Lae Solberg er henholdsvis ordførerkandidat og byrådslederkandidat for Oslo Høyre. Partiet gjør det godt på Norstats siste partimåling.

Eirik Lae Solberg, Høyres byrådslederkandidat, står rett foran målet. Men klarer han og laget å score?

På mange måter kan Oslo Høyre blåse i fløyter og kaste konfetti i glede over partimålingen fra Norstat. Den viser at partiet er Oslos største med 32,1 prosent. Den viser at det interne bråket som partiet har slitt med, ikke har hatt voldsom påvirkning på velgerne.

Oslofolks begeistring har riktignok vært mye høyere. Under sine glansdager lå partiet på over 40 prosent. Men byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg burde nok ikke stå i fremste rekke og juble. Ifølge målingen har han ikke vunnet så mange velgerhjerter. Det er andre gang han stiller som kandidat til byrådslederjobben.