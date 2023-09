Valgflesk til lunsj i barnehagen

Jonas Gahr Støre driver valgkamp. Vis mer

Familier med lav inntekt får allerede billig barnehageplass. Det hadde vært bedre å øke barnetrygden.

Publisert: 06.09.2023 13:10

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

Snart er det valg. Det merkes.

Først kom finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) med et løfte om at regjeringen ikke skal innføre veibruksavgifter for elbiler likevel. Siden det snart er valg, sa han ingenting om hvor han skal hente underdekningen på 20 milliarder fra hvis dette virkelig skal bli noe av.