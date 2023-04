Skjerm barna fra skjermen

Både foreldre og barn har skjønt at sosiale medier kan være skadelig. Men det er vanskelig å gjøre noe med det.

30.04.2023 15:58

Da Medietilsynets årlige Barn og medier-undersøkelse ble lagt frem nylig, ble det (igjen) åpenbart at sosiale medier ikke er noe for sarte, små sjeler.

Én av fire mellom 13 og 18 år har møtt reklame for plastkirurgi og implantater. Like mange har sett alkoholreklame. Enda flere har fått reklame for botox og fillers. Nesten halvparten har fått tilsendt nakenbilder. Den vanligste avsenderen er «en ukjent på nettet». Mer enn halvparten er blitt eksponert for reklame for produkter som skal gi større muskler. Like mange for slankeprodukter. Hele to av tre har fått reklame for pengespill og gambling.