Hva gjør Nato hvis krigen kjører seg dønn fast?

VILNIUS, LITAUEN (Aftenposten): De tar praten så nær fronten de kan komme.

«Historisk» er et ord som sitter for løst. Nær alt som ikke har skjedd før, kan gjøres til noe historisk.

Men generalsekretær Jens Stoltenberg har rett, av flere grunner, når han forteller verden at Nato-toppmøtet i Vilnius tirsdag og onsdag blir historisk. Finland er med for første gang, og det finsnakkes med tyrkerne for å få inn også svenskene. En helt ny forsvarsstruktur skal bringes på plass. Men kanskje mest historisk er selve stedsvalget for møtet.