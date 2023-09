Fullstendig oppslukt av frukt

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er snart ferdig som toppolitiker for Arbeiderpartiet i Oslo. Vis mer

Åtte år med MDG har båret frukter. Men ikke av den typen Arbeiderpartiet utenfor Oslo liker.

Publisert: 28.09.2023 12:38

Mens bystyret i Oslo onsdag behandlet en sak om demenstilbudet i byen, vandret avtroppende byrådsleder Raymond Johansen (Ap) lett formålsløst rundt i salen. Så forsvant han ut.

Og kom inn igjen med et av bystyrets grønne epler i hånden. De var sure. Men han bet i det likevel. Sånn er det vel når man har tapt et valg.