Hun åpner døren for ny maktkamp

23.02.2023 19:14

Hadia Tajik er klar for comeback i Arbeiderparti-ledelsen. Til venstre er kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen i Aps stortingsgruppe.

Det kan bli mer drama enn Arbeiderpartiet har godt av.

I Arbeiderpartiet legges det nå kabal på stadig mer intenst og passiv-aggressivt vis.

Onsdag varslet Rogaland Arbeiderparti i VG at fylkeslaget vil ha Hadia Tajik tilbake som nestleder. Det er snart et år siden hun gikk av som statsråd og nestleder etter saker om hennes pendlerboliger. Siden i høst har mye pekt i retning av at hun kan tenke seg tyngre verv igjen.

