Slik blir striden om milliardpakken for Ukraina

02.02.2023 19:49

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøkte Kongsberg Defence and Aerospace sist uke. USA har gitt det norske luftvernsystemet Nasams (i bakgrunnen) til Ukraina. Norge har bidratt til det med kjøretøy.

Jonas Gahr Støre vil ha et digert støtteprogram for Ukraina. Noen prøver å bruke anledningen til å jekke opp bistanden til andre fattige land.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møter de parlamentariske lederne på Stortinget mandag. Tema? Et støtteprogram for Ukraina. Programmet skal vare over flere år. Det handler om milliarder av kroner.

Programmet ble først presentert som en del av budsjettavtalen med SV. Men regjeringen er opptatt av at programmet skal ha bred støtte på Stortinget. En viktig grunn til det er at det vil vare i anslagsvis fem år. Altså til etter neste valg. Da kan det være et nytt flertall og en ny regjering.

