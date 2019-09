Det manglet ikke på pompøse titler da EUs påtroppende kommisjonspresident presenterte sitt nye team i Brussel tirsdag.

Greske Margaritis Schinas ble utnevnt til visepresident med ansvar for «forsvar av vårt europeiske levesett» (newspeak for migrasjon og grensekontroll), mens latviske Valdis Dombrovskis blir administrerende visepresident med ansvarsområdet «en økonomi som fungerer for folk». Ikke dyr eller planter altså.