Ingen ønsker regjeringskræsj nå.

Ikke regjeringspartiene, selv om det selvsagt er mulig å finne stemmer som snakker om å «maksimere oppslutning på utsiden». En slik vurdering nå, to uker før valget, må puttes i skuffen for umoden politisk analyse, uten tanke for neste steg. Det kan finnes et tidspunkt det der er riktig, men da må det fremstå som mindre av en ulykke enn dette.