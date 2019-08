Mandag hadde over én million norske barn sin første dag, i enten barnehagen, på grunnskole eller videregående. Statistisk sett vil 1 av 7 - eller 140.000 - av dem bli utsatt for overgrep før fylte 18 år.

Faren min var et av disse barna. For snart seks år siden fortalte pappa om overgrepene som ble begått mot ham som barn. Det tok nesten tyve år av mitt liv før jeg fikk vite at han assosierte julen med mørke rom, maktesløshet og stønningen fra sin egen overgriper. Siden den gang har jeg fått innblikk i hvordan et overgrep kan prege et menneskes liv.

Jeg har også satt meg inn hvilket hjelpetilbud overgrepsutsatte barn har tilgang til når vi teller 2019. Selv om Erna Solberg snakker varmt om opptrappingsplanen mot overgrep og om økt pengebruk på feltet, er jeg redd jeg har dårlige nyheter: Hvem av de drøyt 140.000 som vil få hjelpen de trenger, bestemmes i stor grad av hvilken kommune de er bosatt i.

Fakta: Fakta om forfatteren Vilde Bratland Hansen skriver med støtte fra NFFO og Fritt Ord bok om overgrepstematikk. Faren hennes ble utsatt for overgrep som liten, og i boken skal hun fortelle hans historie.

422 kommuner, 34 konsultasjonsteam

I en ny rapport fant forskere fra NORCE Research at tverrfaglige konsultasjonsteam som har spesialkompetanse på å oppdage overgrep eller vold, mangler i store deler av landet. Hvis de som jobber med barn og unge går med en dårlig magefølelse på at et barn blir utsatt for misbruk, kan de kontakte teamene og anonymt diskutere hva som skal gjøres.

I dag finnes 34 konsultasjonsteam nasjonalt. En klar majoritet av dem befinner seg i enten Hordaland eller i Rogaland og er lokalt initierte tiltak. I tillegg finnes seks team ved Statens barnehus og fire som drives i regi av Bufetat. Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for hvordan ordningen skal iverksettes.

I tillegg er det stor variasjon når det kommer til hvordan teamene tolker volds- og overgrepsbegrepet, og hvem de anser som sin målgruppe. De fleste team har et svært begrenset antall saker i året, og det synes som om de ikke er godt nok kjent og ikke favner bredt nok, hverken når det gjelder målgruppe eller tematisk fokus.

Det til tross for at det i NOU-en «Svikt og Svik» fra 2017 poengteres at det er viktig «at tverrfaglige konsultasjonsteam lovfestes som en fast ordning».

Hva med forebyggende arbeid?

Aller helst skal vi avdekke overgrepene før de finner sted. I opptrappingsplanen ser vi, hvis vi ser bort fra de store byene, likevel for lite av satsing på forebyggende arbeid.

I en fersk undersøkelse kom det frem at mange barnehagelærerstudenter ikke får kunnskap om vold og overgrep i sin utdannelse, selv om dette har vært et krav siden 2016. Evalueringen av konsultasjonsteamene viser også at rådsøkere opplever at de trenger bekreftelse fra andre fagfolk for å bli trygge på hvordan de skal håndtere saker hvor de er bekymret for vold eller overgrep.

Heller ikke videregående elever lærer om seksuelle overgrep og konsekvensene av dem, viser en ny undersøkelse.

Må tigge om penger

Det stopper ikke der. Flere av Smiso-sentrene som er lavterskeltilbud for vold- og overgrepsutsatte, må stå med luen i hånden og tigge lokalpolitikerne om penger for at de skal få gjort jobben sin.

Smiso Troms, som i 2019 har et budsjett på 5,6 millioner som skal fordeles på syv ansatte, skal dekke 24 kommuner med stor geografisk spredning. Årlig må de få penger fra kommunalt hold før staten sier seg villig til å bevilge dem penger.

Det provoserer meg. Vi vet at terskelen for å søke hjelp er høy: Det går i gjennomsnitt mer enn 17 år før et overgrepsutsatt barn forteller om seksuelt misbruk. Hva er sjansen for at et overgrepsutsatt barn bosatt i en liten hjembygd der man kanskje ikke «snakker om sånn», reiser i en til to timer for å oppsøke hjelp?

Daglig leder Lene Sivertsen sier at Smiso Troms sitter med enorm kompetanse, men at de må bruke store deler av dagen på å skrive og klage på søknader for å få senteret til å gå rundt – i stedet for å bruke tid på det de kan, på det som virkelig betyr noe.

Organisasjonen lever i konstant usikkerhet – til tross for at den har eksistert som hjelpetilbud i over 20 år, og selv om de stadig får flere henvendelser.

Mangler politisk handlekraft

Pr. nå mangler regjeringen, og kanskje spesielt Kjell Ingolf Ropstad og Iselin Nybø, den politiske handlekraften som skal til for å gjennomføre tiltakene som trengs.

Hvis vi skal hindre at overgrep skjer, og hvis vi som samfunn skal kunne hjelpe familier som blir satt i krise i etterkant av avdekkede overgrep, må regjeringen og de ansvarlige statsrådene i større grad forstå at overgrepsproblematikk er et tverrsektorielt problem som rammer hele landet.

Vi trenger en stabil finansiering til hjelpeorganisasjonene og til konsultasjonsteamene som går over år. Det må utvikles retningslinjer for tverrfaglige konsultasjonsteam slik at barn får hjelp, uavhengig av hvor i landet de er bosatt.

På den måten kan vi unngå at barn med mørke hemmeligheter blir til voksne menn og kvinner før de åpner opp. Med økt kompetanse og fokus på forebyggende arbeid, kan vi forhindre at overgrep skjer.