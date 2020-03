Av og til oppstår det situasjoner i samfunnet der det blir tydelig hvor viktig noen jobber er. Nå er det slik. Vi ser hva som er grunnleggende.

Noen må etterfylle egg i butikkhyllen etter at mange har kjøpt en pakke ekstra. Noen må sørge for at matbutikken er åpen, og at apoteket kan levere ut livsviktige medisiner. Noen må dra hjem til folk som trenger hjelp i hverdagen. Mange må stille opp for at helsevesenet skal kunne takle et nytt virus på toppen av de vanlige slag og infarkter og ulykker og sykdommer.