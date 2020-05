Ordet «samfunnsoppdrag» har vært et vagt trylleord for mediene, ofte brukt når redaktører hadde behov for å gli unna kritikk de ikke hadde presise svar på. Da koronakrisen slo inn, ble ordet selvforklarende.

Mediene måtte formidle myndighetenes informasjon grundig, men også drive kritisk journalistikk og – ikke minst – sørge for at debattene fortsatte.