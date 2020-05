Mange helsearbeidere gjør i disse dager en heltemodig innsats for å hjelpe oss igjennom koronakrisen på en best mulig måte. Det er ikke rart at mange har fått lyst til å gå på balkongen for å klappe for dem.

Det er heller ikke rart at vi nå setter stor pris på det skolen gjør for barna våre. Lærere og rektorer har vist en formidabel evne til å omstille seg på svært kort varsel for å drive undervisningen digitalt, for så igjen å ta imot elevene til en ny og annerledes skolehverdag.