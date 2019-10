Disse spekulasjonene er ikke hjemmesnekrede, men speiler oppslag i britiske aviser den siste uken. Temperaturen er høy og ordbruken knallhard. Men i motsetning til hva som ofte reflekteres i internasjonale medier, er det ikke vanskelig også å få øye på en sterk støtte til Boris Johnsons kompromissløse brexit-linje.

Statsministerens støttespillere avviser på alle vis fortellingen om den bøllete og uansvarlige Boris som i sin uforsonlige kamp mot parlamentet, bryter loven og skusler bort alle muligheter for et nasjonalt kompromiss.

Politisk fortelling

For det finnes en alternativ politisk fortelling:

Den handler om 17, 4 millioner nei-velgere som er sviktet av ledere som ikke respekterer resultatet fra folkeavstemningen i 2016. En ja-elite som vil stjele nei-seieren gjennom en ny folkeavstemning. Og hvis eneste mål er å forandre Storbritannia til et «permanent Eurokrati styrt fra Brussel», som den dominerende skandaleavisen The Sun skriver på lederplass.

Det er «fremtiden for vår livsstil som står på spill», proklameres det.

Språkbruken i denne kampen er voldsom.

I forrige uke rykket samtlige 118 biskoper i den anglikanske kirken ut med en bønn til politikerne om å tenke på nasjonen og ta til vettet. Slikt skal ikke ha skjedd tidligere.

Biskopene minner om Jesu formaning om å være ydmyke tjenere, men sjelden har ord om forsoning falt på en hardere stengrunn enn akkurat nå.

Eksplosjon av trusler

Andre toner ned dramatikken og minner om at Parlamentet helt siden 1265 har vært åsted for «utveksling av fornærmelser». Til og med «Quisling» står på listen over de groveste ordene fra den britiske nasjonalforsamlingens fargerike historie. Og det er slett ikke av de verste.

Og likevel: «I løpet av de år jeg har dekket Parlamentet, kan jeg ikke huske et slikt hat», skriver den erfarne politiske redaktøren i The Times, Francis Elliott.

Han er ikke alene om sine bekymringer for en stemning som karakteriseres som giftig. Også fordi slikt kan forplante seg til handlinger. Det er nok å minne om parlamentsmedlemmet Jo Cox, som ble drept like før EU-avstemningen.

Antall grove utskjellinger og trusler mot britiske politikere har nærmest eksplodert. En undersøkelse fra University of Sheffield viser at mens medlemmene av Parlamentet i januar fikk totalt 31.650 twittermeldinger med truende innhold, var antallet steget til 72.915 i juni. Alt fra verbale skjellsord som «idiot» og «rasist» til rene drapstrusler er registrert.

Fare for opprør

Sindige briter advarer nå mot at ordbruken pisker opp stemninger som kan føre til konfrontasjoner av en art ingen ønsker seg.

Påfallende nok er det kretsen rundt Boris Johnson som den siste uken har lekket ut bekymringer om at det kan være fare for et voldelig opprør. En anonym statsråd siteres i The Times på at «folk tror ikke det er mulig bare fordi det ikke har hendt før. Nå har de en modell – gilet jaunes (de gule vestene) ...»

Resonnementet spiller videre på Johnsons ord i Parlamentet om at det vil bli «et katastrofalt tap av tillit til vårt politiske system hvis Storbritannia mislykkes i å forlate EU». Fra regjeringskretser advares det anonymt om hva de sinteste kan tenkes å finne på hvis dette blir resultatet:

«Det skal bare et par fæle populistiske frontfigurer til for å inspirere disse.»

I fengsel?

Slikt er bevisst plantede fremtidsspekulasjoner som har fått opposisjonen til å reagere kraftig. I The Observer anklager Labours brexit-talsmann, Keir Starmer, statsministeren for å piske opp frykten for opprør med døde som resultat, slik at han kan bruke krisefullmakter for å hindre en ytterligere utsettelse av brexit.

Det er her dette med fengsel melder seg på.

Britisk høyesterett erklærte enstemmig Johnsens langvarige suspensjon av Parlamentet som ulovlig. Det har fått både med- og motspillere til å diskutere scenarioer der statsministeren bryter loven for å få sin vilje.

Johnsons ivrigste tilhengere frykter ikke at det vil ødelegge ham som politiker:

«Skitne triks for å stoppe Boris Johnson og brexit vil feile fordi velgerne vil støtte ham selv om han sitter i fengsel», skriver Sunday Express – avisen med slagordet «WE’RE BACK BRITAIN» på sin førsteside.

Boris leder

I en meningsmåling for The Sunday Times svarer 45 prosent av de spurte at hvis Johnson bryter loven ved å nekte å utsette brexit, ja, så bør han fengsles. 37 prosent er uenige.

Samtidig leder Boris Johnson suverent med 43 mot 24 prosent (The Mail on Sunday) når det spørres om det er ham eller Labours Jeremy Corbyn som er den beste statsministeren.

Så lenge han «ikke vakler», vil Johnson dra seieren hjem i et valgskred selv om han sitter bak lås og slå, skal vi tro Margaret Thatchers tidligere pressesekretær Sir Bernhard Ingham.

For midt i de uoversiktlige sluttforhandlingene og den kaotiske veien videre tilhører også dette dagens britiske virkelighet:

En nasjon der ordet «brexit-martyr» har funnet sin plass i den fra før så rikholdige engelske ordboken.

