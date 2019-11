Tirsdag publiserte NRK Ytring en kommentar fra en spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, Eystein Victor Våpenstad, under tittelen «Overklassens omsorgssvikt». Han mente at Anita Krohn Traaseths lørdagsspalte i Aftenposten forrige uke, med råd til unge kvinner med lederambisjoner, var «skremmende lesning».

Faktisk mente han at det ikke bare var «skremmende lesning», men at den kjente næringslivslederen «oppfordrer til omsorgssvikt»: «Traaseth skriver at hun og mannen har trent mye på å dele ansvaret, spørre andre om de kan stille opp, slippe kontrollen hjemme og la barna våre går for lut og kaldt vann.»

Videre skriver psykologen: «Det er å åpent benekte små barns behov og å vise sin brutale kynisme gjennom ensidig å velge seg selv og sin vei mot toppen.»

Og for å toppe det hele skriver han: «Traaseth skriver om en type omsorgssvikt som vi finner i denne type overklasse. Hun beskriver det vi kan kalle en mishandling av barn som barnevernet kan forhindre, men som barnevernet dessverre ofte ikke når frem til».

Heller leke superhelter og bedriftsledere

Da jeg leste dette hadde jeg egentlig lyst til å skrive noe komisk som: «1950 ringte og vil ha tilbake verdisynet sitt». Men når man i et offentlig ordskifte på rikskringkastingens debattplattform bruker ord som «omsorgssvikt» og «mishandling av barn» om kvinner som bruker tid på karriere (ikke ulikt hva mange menn har gjort i flere tiår), da klarer jeg ikke le.

Omsorgssvikt er et alvorlig samfunnsproblem og bør bekjempes med alle midler storsamfunnet har. Karrieremødre som ikke smører matpakker, ikke syr karnevalskostymer, ikke bannlyser Toro-poser og ikke jobber 80 prosent for å hente og levere i barnehage/ skole hver bidige dag, er ikke eksempler på det.

Jeg har selv to flotte rakkerunger som stadig vekk må finne seg i at pappa både henter og leverer når mamma må jobbe. Det lever de godt med. Og skal jeg være helt ærlig, syntes jeg det er langt bedre for nattesøvnen at de liker å leke superhelter og bedriftsledere, enn prinsesser som må reddes av en prins.

Astrid Waller/ Aftenposten

NRK er ikke en skoleavis

I løpet av tirsdagen valgte redaktør for NRK Ytring, Kyrre Nakkim, å avpublisere kommentaren, for deretter la den gjennomgå en ny etisk og redaksjonell kvalitetsvurdering. Siden NRK ikke er en liten skoleavis, men landets største medieplattform, er ikke dette uproblematisk.

Selv om det kun var snakk om få timer, lå kommentaren ute på nettet med sine sterke personangrep, uten noen samtidig imøtegåelse fra den brennmerkede næringslivslederen. Hadde man ikke visst bedre, kunne man fått inntrykk av at norsk næringsliv har det best med å leve i Don Draper-land.

Men sannheten er noe annet. Forskning har forlengst vist at mangfold lønner seg økonomisk, og vårt næringsliv mangler nettopp det. Kun 1 av 16 toppledere er kvinner viser en undersøkelse fra SSB tidligere i år. Det blir i hvert fall ikke mer mangfold, og dermed heller ikke nødvendigvis flere kroner i bedriftskassene, av å putte småbarnsmødre med lederambisjoner i en den gode gamle skammekroken.