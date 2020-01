Vi har ikke sett denne nye virkeligheten komme så kraftfull som den nå gjør.

Kanskje har vi vært altfor trygge på at oppgjøret med nazismen en gang for alle hadde gjort oss immune mot antisemittismens gift. Vi har stolt på fortellingenes avskrekkende kraft. Og vi har følt oss trygge på at bare vi ikke glemte, kunne det heller ikke skje igjen.